(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Vole in Italia il riciclo delle bioplastiche compostabili trattate insieme ai rifiuti organici e viaggia con oltre 8 anni di anticipo rispetto agli obiettivi: la quantità di imballaggi riciclati nei circa 155 impianti di trattamento ha raggiunto nel 2022 quota 60,7% (46.600 tonnellate a fronte di 76.800 immesse sul mercato, quasi 9 punti percentuali in più rispetto al dato 2021). Dieci punti in più rispetto all'obiettivo fissato per il 2025 (50%) ma, soprattutto, cinque punti in più rispetto a quello del 2030 (55%).



È quanto emerge dalla relazione annuale relativa alle attività 2022 di Biorepack, consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in bioplastica compostabile, secondo cui i risultati avrebbero potuto essere più significativi se la frazione umida raccolta fosse stata qualitativamente più pura.



"Questo risultato è motivo di grande orgoglio per tutta la filiera", ha commentato il presidente di Biorepack, Marco Versari spiegando che "essere riusciti già oggi a raggiungere e superare l'obiettivo 2030, peraltro dopo appena 18 mesi dall'inizio delle attività del nostro consorzio, dimostra l'impegno della nostra organizzazione e la sinergia virtuosa che siamo riusciti a innescare con le pubbliche amministrazioni e i soggetti deputati alla raccolta dei rifiuti".



Dalla relazione emerge che, a livello regionale, le performance migliori sono quelle di Valle d'Aosta (100% della popolazione coperta), Emilia-Romagna (99%), Veneto (97%), Toscana (94%) e Puglia (93%). (ANSA).