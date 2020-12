Giornata consumo suolo: Costa, 'Parlamento approvi la legge'

Il Parlamento acceleri l'iter della proposta di legge sul consumo del suolo: lo chiede il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in occasione della Giornata mondiale dedicata al consumo del suolo. "Mi appello al Parlamento - dice il ministro - affinché si acceleri l'iter della proposta di legge su consumo di suolo e quella su rigenerazione urbana e le si facciano divenire norma al più presto". Nel frattempo, rileva Costa, "stiamo lavorando affinché già dalla legge di bilancio ci siano strumenti per la cura e la prevenzione del nostro territorio, come gli oltre quattro miliardi che saranno destinati agli enti territoriali fra gli altri impegni anche per la rigenerazione urbana".



Per Costa "serve una legge sul consumo di suolo subito. In questi giorni, mentre stiamo definendo la strategia per il futuro del nostro Paese e dell'Europa per contrastare la crisi sanitaria e la crisi climatica, serve ora più che mai una Legge che fissi a livello nazionale le regole per contenere e ripristinare il consumo di suolo".