Fao, cerimonia virtuale per la Giornata mondiale del suolo

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Sarà presentato domani il primo rapporto sulla biodiversità del suolo, nel corso della celebrazione della Fao per la Giornata mondiale del suolo che ricorre ogni anno il 5 dicembre. Quest'anno il tema è "Manteniamo il suolo vivo, proteggiamo la biodiversità del suolo". L'organizzazione dell'alimentazione e dell'agricoltura, che presenterà il rapporto on line a causa dell'emergenza sanitaria, vuole ricordare l'importanza della diversità dei suoli per i sistemi agroalimentari e "sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza della diversità degli organismi presenti nel suolo per la maggior parte dei servizi ecosistemici terrestri, compresi la produzione alimentare, la raccolta e la depurazione dell'acqua, il ciclo dei nutrienti, il sequestro del carbonio e le risorse medicinali".



Nel corso della cerimonia la Fao presenterà il suo primo rapporto che analizza lo stato attuale, le sfide e le potenzialità di tali risorse. Saranno consegnati il Premio mondiale per il suolo Glinka allo scienziato italiano esperto di suolo Luca Montanarella e il Premio della Giornata mondiale del suolo Re Bhumibol all'Indian Council of Agricultural Research (Icar). (ANSA).