Costa, indagini sul taglio degli alberi nelle città

Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), ha disposto due indagini, una dei tecnici del Ministero e una delle forze di polizia, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di cittadini da tutta Italia su massicci tagli di alberi nelle città, durante questi giorni di lockdown.



Lo ha annunciato oggi il ministro durante una diretta Facebook.



"Stiamo lavorando molto col Comitato Verde Pubblico, costituito per legge presso il Ministero con tutta una serie di specialisti, sulle segnalazioni che ci sono arrivate sul taglio degli alberi - ha detto Costa -. Ho chiesto agli esperti del Comitato, che ho incontrato ieri in videoconferenza, di approfondire questo tema. Io devo capire perché tanti cittadini, su tutto il territorio nazionale, mi segnalano questo problema: un numero molto consistente di abbattimenti di alberature stradali e del territorio comunale. Ho dato questa indicazione e vi aggiornerò su quello che mi diranno".



"In parallelo al Comitato - ha detto ancora Costa -, ho chiesto anche agli organi di polizia sul territorio di intervenire, per capire se siamo di fronte a dei reati".



"Teniamo conto che il Ministero dell'Ambiente non ha una diretta competenza sull'argomento, è una competenza dei Comuni -, ha precisato il ministro -. Non sto accusando l'uno o l'altro. Mi sto mettendo a fianco, per capire se posso aiutare i Comuni in qualche modo".