Costa, disposto monitoraggio straordinario acque

"Raccogliendo lo stimolo di Marevivo Onlus, ho chiesto un monitoraggio straordinario delle acque a Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Carabinieri, affinché attivino i reparti di sommozzatori che, insieme al lavoro di analisi dei dati da parte di Ispra e delle Arpa, possano darci un punto di partenza, anzi, un punto di RI-partenza. Questa fotografia sarà il punto di riferimento per i controlli futuri dei mari, dei laghi e fiumi, affinché la Natura e il nostro Paese possano essere sempre più tutelati". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.



"La Natura sta riprendendo i suoi spazi - spiega il ministro -. Lo stiamo vedendo ovunque in Italia, grazie anche alle decine di video di mari, fiumi e corsi d'acqua incredibilmente puliti.



Immagini inedite mi sono arrivate anche da moltissimi di voi, e vi ringrazio. Penso a Venezia, con i suoi canali trasparenti, alle acque tirreniche, al Sarno, uno dei fiumi più inquinati d'Europa, mai così limpido...".



"Possiamo dire che oggi siamo al punto zero - prosegue Costa -. Una situazione difficilmente replicabile (e speriamo mai più per i tragici motivi di questi giorni). È importante fotografare questa situazione. Il prima possibile il Paese tornerà a produrre, e siamo tutti consapevoli che occorrerà cambiare il paradigma e produrre diversamente: costruiremo insieme una nuova normalità, sappiamo che è assolutamente necessario".