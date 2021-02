E' nato il Ministero della Transizione ecologica

Oggi parte una "sfida imponente" ambientale e sociale, quel percorso di costruzione che vede "tutto il Governo impegnato a lavorare per portarla a termine e nella realizzazione di questa nuova visione". Così in una nota il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani dopo il via libera venerdì da parte del Consiglio dei Ministri alla nascita del MiTE, ministero della Transizione ecologica. "Abbiamo davanti a noi poco tempo per vincerla, ce lo dicono i dati scientifici sui cambiamenti climatici", aggiunge Cingolani, evidenziando l' acronimo 'MiTE': "La mitezza è la virtù perduta che va recuperata e indica il modo con cui opereremo".