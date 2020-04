Coronavirus: Fridays for future, lettera a Italia sul futuro

Il movimento che si ispira a Greta Thunberg, #FridaysforFuture, torna a scioperare, domani, ma in modo virtuale non potendo a causa della pandemia scendere fisicamente nelle strade come fatto finora. Ma lo faranno comunque anche se in modo digitale davanti a palazzo Chigi attraverso uno strumento di geolocalizzazione che sarà sul sito ritornoalfuturo.org.

Per questa occasione, i giovani del movimento italiano hanno lanciato una lettera appello rivolta all'Italia, già firmata da circa settemila persone fra cui decine di docenti universitari e ricercatori sul clima, per ricordare a tutti che quando sarà passata questa emergenza sanitaria dovremo con altrettanta decisione affrontare l'altra emergenza globale, quella climatica. Ad avviso dei giovani "la soluzione esiste già: la transizione ecologica sarà il cuore e il cervello di questa rinascita", "una rivoluzione del nostro intero sistema", senza ritornare al passato ma guardando avanti prepararando "il nostro Ritorno al Futuro". La strada indicata è "dare il via a un colossale, storico, piano di investimenti pubblici sostenibili che porterà benessere e lavoro per tutte e tutti e che ci restituirà finalmente un Futuro a cui ritornare, dopo il viaggio nell'oscurità di questa pandemia". E come ribadito più volte da Greta "è la scienza ad indicarci chiaramente la rotta da percorrere per sconfiggere la crisi climatica".

"Cara Italia - scrivono i giovani - sei di fronte ad un bivio della tua storia, e non dovranno esserci miopi vincoli di bilancio o inique politiche di austerity che ti impediscano di realizzare questa svolta. Cara Italia, tu puoi essere d'esempio.

Puoi guidare l'Europa e il mondo sulla strada della riconversione ecologica".

Nel futuro a cui pensano i giovani "produrremo tutta la nostra energia da fonti rinnovabili", "riconvertendo le aziende inquinanti e bonificando i nostri territori devastati potremo salvare le oltre 80.000 persone uccise ogni anno dall'inquinamento atmosferico, con un trasporto pubblico efficiente, con un grande piano nazionale rinnoveremo edifici pubblici e privati, abbattendo emissioni e bollette".

Rivalorizzando vari settori, "creeremo centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro ben retribuiti". Quello di domani viene annunciato come "lo sciopero virtuale più grande di sempre" nonostante la quarantena che "non può fermare il desiderio di migliaia di ragazze e ragazzi in tutto il mondo di difendere il loro futuro: vogliamo giustizia climatica ora", spiegano i ragazzi che sul sito italiano spiegano anche come partecipare: postando una foto del digital strike, geolocalizzandosi a palazzo Chigi, seguendo la diretta con scienziati, attori e cantanti, partecipando agli eventi del gruppo Fff (Fridays for future) della propria città (115 quelle che partecipano in Italia). Sono 161 i Paesi nel mondo che partecipano al global strike con un unico messaggio: "giustizia climatica".