Orso Jj4: Lav impugna ordinanza di abbattimento

TRENTO - "Nessuno tocchi JJ4, si depongano subito i fucili e sia data la parola alla ragione e alla scienza". Così la Lega anti vivisezione (Lav) che ha deciso di impugnare l'ordinanza di abbattimento dell'orsa accusata di aver aggredito due persone sul monte Peller, depositando un ricorso al Tar di Trento.



"E' intollerabile che un'orsa venga condannata a morte senza neppure avere indagato sulle cause che hanno determinato l'incidente", afferma Massimo Vitturi, responsabile Lav dell'Area animali selvatici. "L'ordinanza in questione - aggiunge - è del tutto carente dal punto di vista motivazionale, non riporta alcun elemento di approfondimento sull'evento accaduto e inoltre è del tutto sproporzionata, non si può uccidere un'orsa per un evento non chiarito, dopo che per quindici anni è sempre rimasta schiva, nel suo ambiente, senza creare danni e senza mai incontrare una sola persona".