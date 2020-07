Orsa Jj4: Leal, Fugatti blocchi abbattimento

(ANSA) - TRENTO, 06 LUG - "L'orsa JJ4 potrebbe avere dei cuccioli visto che il Monte Peller, luogo dove transitava al momento dell'incidente con i due cacciatori, rientra nella zona indicata sul sito dei grandi carnivori della Provincia di Trento che pubblica le segnalazioni di orse con prole". Lo afferma in una nota la Lega AntiVIVIsezionista (Leal) che chiede al presidente della Provincia Maurizio Fugatti di "cambiare strategia e dichiarare fine alla guerra all'orso, ai grandi predatori e alla fauna selvatica in genere, lasciando libera e in vita JJ4".



"Non abbiamo più tempo: in queste ultime ore sono iniziate le operazioni di cattura del plantigrado e la zona è pattugliata da agenti della Forestale, mentre sono già state piazzate le trappole tubo. JJ4 sarà catturata e uccisa", afferma il presidente di Leal, Gian Marco Prampolini. (ANSA).