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عام حافل بالفاعليات في متحف ماكسي

16 مارس 2024, 08:28

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 16 - روما - يشهد المتحف الوطني لفنون القرن الحادي والعشرين "ماكسي"، العديد من الفاعليات خلال عام 2024، والتي تتنوع بين الفنون البصرية والهندسة المعمارية والتصميم والموسيقى والرقص والمسرح، مع إقامة سلسلة من المعارض الكبرى والتعاون المرموق مع المتاحف والمؤسسات الثقافية في إيطاليا والعالم.

ويشهد المتحف اعتبارًا من 10 أبريل المقبل معرضا يلقي الضوء على مساهمة المرأة في تاريخ البيئة، والحدود بين الفن والهندسة المعمارية والتصميم، كما ينظم في 21 يونيو معرضا عن النحات الإيطالي جيوفاني أنسيلمو بالتعاون مع متحف غوغنهايم بلباو.

وفي 21 يونيو أيضًا، سيقام معرض متعدد المجالات من تصميم المهندس المعماري الإيطالي إيتالو روتا بعنوان "الرؤية المجردة. التجربة الجسدية للتفكير المجرد، رحلة إلى العقل البشري وإمكاناته".

كما ينظم المتحف معرضا في نوفمبر بالتعاون مع الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية، والذي يقدم مجموعة من الملابس والإكسسوارات والصور التي تحكي تاريخ الموضة الذي لا ينسى.

في ديسمبر، يستضيف المتحف، بالتعاون مع معهد الفهرسة والتوثيق، معرضا حول المصور جويدو جويدي الذي أحدث ثورة في طريقة الارتباط بالمناظر الطبيعية. (أنسامد).

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