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عرض لوحة "الجلد" لكارافاجيو

01 مارس 2024, 10:29

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 1 - روما - تعرض لوحة "الجلد" للرسام الإيطالي كارافاجيو في متحف الأبرشية بدونا ريجينا حتى 31 مايو بمناسبة عيد الفصح.

ويصف وزير الثقافة الإيطالى جينارو سانجيوليانو اللوحة "أنها عمل هائل وغير عادي يعرض في سياق رائع بتركيب اضاءة، مما يجعل الزائر يقف وجهاً لوجه مع المسيح".

ويقول "إن الثقافة والسياحة مزيج لا ينفصل حيث يزداد الطلب على الثقافة بين اولئك الذين يسافرون بهدف معرفة هوية الأماكن".

وأضاف أن لوحات أخرى لكارافاجيو ستعرض أيضاً من الأول وحتى 16 مارس فى جاليرى ديتاليا فى نابولى.

وكارافاجيو هو رسًّام إيطالي، قام بإضفاء جوٍ درامي على مشاهد لوحاته الواقعية، من خلال لجوءه إلى استغلال تفاوت الضوء والظلال.

وكان له تأثير كبير على الفنانين الذين جاؤوا بعده، وأطلق اسمه على تيار فني شمل كامل أوروبا.

من لوحات الفنان المشهورة هي «موت العذراء» وقد كانت أحد الأسباب التي جعلته فارا من حكم البابا عليه بالموت. (أنسامد).

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