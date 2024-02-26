معرض صور فوتوغرافية لإحياء ذكرى مأساة كوترو

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - يستضيف متحف فيثاغورس في مدينة كروتوني الإيطالية، معرض صور فوتوغرافية لإحياء ذكرى مأساة غرق سفينة مهاجرين قبالة كوترو، والتي وقعت في 26 فبراير 2023.يقدم المعرض 94 صورة تستذكر ما حدث في 26 فبراير 2023 بين بلدة ستيكاتو دي كوترو وكروتوني بعد غرق قارب كان يحمل على متنه العشرات من المهاجرين.يقام المعرض في الفترة من 24 حتى 26 فبراير بعنوان "أحلام تعبر البحر"، ويقدم أربع وتسعين صورة، أي ما يعادل عدد الضحايا، برعاية وتنظيم مجلة "إل كروتونيز" نصف الأسبوعية بمناسبة الذكرى السنوية لمأساة غرق قارب المهاجرين.تم التقاط الصور بواسطة مدير مجلة "إل كروتونيز" جوزيبي بيبيتا، الذي كان أول صحفي يصل إلى موقع تحطم السفينة.ينطلق المعرض من اللحظات الدرامية لغرق السفينة ويصف ما حدث بعد ذلك، من جنازة الضحايا إلى زيارة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، إلى انعقاد مجلس الوزراء في كوترو والمبادرات المطالبة بالحقيقة والعدالة.وتُعرض كل صورة مصحوبة باقتباس قصير مأخوذ من شهادات الناجين، ومن المقالات المنشورة في تلك الأيام، ومن كتابات الكتاب والشعراء والمغنين. سيظل المعرض مفتوحًا حتى بعد ظهر يوم 26 فبراير. سيتم بعد ذلك نقله إلى غرفة العرض في متحف كابوكولونا الأثري.https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2024/02/23/cutro-u n-anno-dopo-una-mostra-fotografica-ricorda-la-tragedia_2510ee39- 06d6-4f65-9742-1793237989cc.html (أنسامد).

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