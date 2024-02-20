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عرض لوحة "روميو وجولييت " لكوسروى دوسى بمنزل جولييت

20 فبراير 2024, 09:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 20 - روما - يستضيف منزل اسطورة العشق "جولييت" فى فيرونا اللوحة التى اعيد اكتشافها للفنان الفينيقى كوسروى دوسى والتى رسمها عام 1838 والتى صور فيها اللقاء الليلى للعاشقين فى منزلها .

وكان من المتوقع ضياع اللوحة الا ان الصدفة وحدها التى قادت اليه وتم اقتفاء اثره حيث بيع فى اطار مشروع اعادة تنظيم البيت حبث سيتم عرضها فى الشارع الذى يضم المنزل مما سيعمل على اثراء زيارة البيت الذى تحول الى متحف .

واللوحة من الحجم الكبير من القماش مرسومة بالزيت وتبلغ ابعادها 218 سم طول و 164 سم عرض وتصور روميو وهو ينظر الى جولييت الواقفة فيما يبدو فى البلكونة.

وسيتم عرض اللوحة في قاعة الرقص بجوار ملابس دانيلو دوناتى فى فيلم زيفيريللى لعام 1968 ولوحة بيترو روا "جيوليتا" والتى رسمها عام 1882 (أنسامد).

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