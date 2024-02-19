أكثر من 8 ملايين إيطالي يقضون عطلة الربيع في وجهات جبلية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

أكثر من 8 ملايين إيطالي يقضون عطلة الربيع في وجهات جبلية

19 فبراير 2024, 09:12

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - فبراير 19 - روما - كشف مرصد السياحة التابع للاتحاد العام الإيطالي للمؤسسات والأنشطة المهنية والعمل المستقل Confcommercio، أن 8.3 مليون إيطالي سيختارون قضاء عطلة خلال الربع الأول من العام الجاري في وجهات جبلية.

وأوضح تقرير الاتحاد العام الإيطالي للمؤسسات والأنشطة المهنية، أن ظروف الطقس وتساقط الثلوج، وهي أمور غير معروفة ويصعب السيطرة عليه، ترجح بالتأكيد ظهور اتجاهات جديدة.

ولفت إلى أن واحد فقط من كل 3 إيطاليين سيركزون بشكل أساسي على ممارسة الرياضة (التزلج على الجليد في جبال الألب أو التزلج للمسافات الطويلة أو غيرها من الرياضات أو الرحلات الاستكشافية).

كما يخصص البعض الإجازة للاسترخاء وتذوق الطعام والنبيذ وزيارة الأسواق النموذجية والمنتجعات والمراكز الصحية. علاوة على ذلك، كشف 62% ممن شملهم الاستطلاع، أن إجازاتهم ستكون قصيرة، بحد أقصى ليلتين، بينما سيقيم 29% لمدة 3 إلى 5 ليال في الوجهة التي يقضون فيها الإجازة.

يخطط 9% فقط من الإيطاليين للإقامة في الوجهات الجبلية لمدة 7 أيام أو أكثر. مع متوسط ;;إنفاق للفرد يقدر بـ 350 يورو، فإن مرافق الإقامة السياحية والفنادق والمنتجعات تتصدر قائمة الاختيارات. لا تزال حلول الإقامة النموذجية في الوجهات الجبلية مثل الأكواخ والشاليهات تحظى بنسبة كبيرة تبلغ 14%. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:26

كروسيتو:"أسبيدس" الرد الضروري على الحرب الحوثية الهجينة

12:22

إيطاليا- إحتجاجات: مزارعون يطالبون البابا بتبنى قضيتهم

08:03

كالديروني : الحكومة تدرك تماما قضية السلامة في مواقع العمل

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:26

كروسيتو:"أسبيدس" الرد الضروري على الحرب الحوثية الهجينة

12:22

إيطاليا- إحتجاجات: مزارعون يطالبون البابا بتبنى قضيتهم

08:03

كالديروني : الحكومة تدرك تماما قضية السلامة في مواقع العمل