أكثر من 8 ملايين إيطالي يقضون عطلة الربيع في وجهات جبلية

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - كشف مرصد السياحة التابع للاتحاد العام الإيطالي للمؤسسات والأنشطة المهنية والعمل المستقل Confcommercio، أن 8.3 مليون إيطالي سيختارون قضاء عطلة خلال الربع الأول من العام الجاري في وجهات جبلية.وأوضح تقرير الاتحاد العام الإيطالي للمؤسسات والأنشطة المهنية، أن ظروف الطقس وتساقط الثلوج، وهي أمور غير معروفة ويصعب السيطرة عليه، ترجح بالتأكيد ظهور اتجاهات جديدة.ولفت إلى أن واحد فقط من كل 3 إيطاليين سيركزون بشكل أساسي على ممارسة الرياضة (التزلج على الجليد في جبال الألب أو التزلج للمسافات الطويلة أو غيرها من الرياضات أو الرحلات الاستكشافية).كما يخصص البعض الإجازة للاسترخاء وتذوق الطعام والنبيذ وزيارة الأسواق النموذجية والمنتجعات والمراكز الصحية. علاوة على ذلك، كشف 62% ممن شملهم الاستطلاع، أن إجازاتهم ستكون قصيرة، بحد أقصى ليلتين، بينما سيقيم 29% لمدة 3 إلى 5 ليال في الوجهة التي يقضون فيها الإجازة.يخطط 9% فقط من الإيطاليين للإقامة في الوجهات الجبلية لمدة 7 أيام أو أكثر. مع متوسط ;;إنفاق للفرد يقدر بـ 350 يورو، فإن مرافق الإقامة السياحية والفنادق والمنتجعات تتصدر قائمة الاختيارات. لا تزال حلول الإقامة النموذجية في الوجهات الجبلية مثل الأكواخ والشاليهات تحظى بنسبة كبيرة تبلغ 14%. (أنسامد).

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