مودينا: إنشاء نموذج لمحاكاة ملجأ تحت القصف

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - انشىء نموذج لمحاكاة ملجأ فى ساحة نوفو ديورنو بمودينا حيث يختبر الزائرون شعور سقوط القنابل وهم مختبئون فى ملجأ مزود بفيديو يوفر لهم اجواء التجربة كاملة.بعد مرور ثمانين عاماً على قصف الحلفاء لمدينة مودينا أثناء الحرب العالمية الثانية، أنشىء هذا النموذج ويهدف إلى منح الفرصة لتأمل الزائرين لتجربة الحرب والاقتراب من الآثار التي يعانى منها من تعرضوا لسقوط القنابل فوق رؤوسهم من خلال القيام برحلات حضارية.وتبدأ التجربة اليوم وتستمر حتى يوم 10 مارس فى ذكرى القصف الأول الذي تعرضت له مودينا فى 14 فبراير 1944.وسيتمكن الزوار النهاريون، الذين يجلسون على مقاعد خشبية، من استرجاع تجربة ملجأ الغارات الجوية أثناء التواجد بالخارج.(أنسامد).

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