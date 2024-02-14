فنادق إيطالية علي قائمة فوربس لافضل اماكن سياحية

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - فاز19 فندقاً ايطالياً من فئة خمس نجوم و36 من فئة 4 نجوم و4 منتجعات صحية و15 فندقاً من بين الفنادق الموصى بها.ويضم دليل فوربس للسفر العديد من الاماكن الفاخرة العديدة الحائزة على جوائز النجوم لعام 2024 فى إيطاليا ضمن المسابقة التى ضمت قطاع السفر الفاخر للفنادق والمطاعم المنتجعات الصحية والرحلات البحرية خاصة ساردينيا.فوربس هي مجلة أعمال أمريكية أسسها بي سي. فوربس في عام 1917 ومملوكة لمجموعة الاستثمار Integrated Whale Media Investments ومقرها هونج كونج منذ عام 2014. ورئيسها ورئيس تحريرها هو ستيف فوربس، ومديرها التنفيذي هو مايك فيدرل. ويقع مقرها في جيرسي سيتي، نيو جيرسي. (أنسامد).

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