بازيليكاتا: 9 كرنفالات تاريخية لاكتشافها

(أنسامد) - يناير 30 - روما - تقام حالياً فى منطقة بازيليكاتا الايطالية 9 كرنفالات فى 9 بلديات وتستمر حتى يوم 13 فبراير تكشف عن طقوس كل منها ذات قيمة انثروبولوجية وثقافية.تتميز المهرجانات بالاقنعة التقليدية التاريخية التى تعكس كل منها طقوس وهوية المكان وابطال جميع الكرنفالات التاريخية هم العالم الطبيعى والحيوانى وتقدم قراءة حديثة للاساطير القديمة.وقد بدأت العروض من 13 يناير الماضى.تستحضر أقنعة أليانو ذات القرون مخلوقات شيطانية وخرقاء، يتم تخفيف طابعها التهديدي من خلال القبعات الملونة التي تزين رؤوسهم؛ تتجول الشخصيات التي ترتديها عبر القرية وتتحرك على صوت الأكورديون والكوبا كوبا، وهي آلة موسيقية بسيطة وموروثة مصنوعة من مزهرية من الطين، وغطاء من جلد الحيوان وعصا عالقة في المركز (أنسامد).

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