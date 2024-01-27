سانجيوليانو : موقع دوموس دي جاناس يستحق الانضمام لليونسكو

(أنسامد) - يناير 27 - روما - يبدأ موقع دوموس دي جاناس الأثري في جزيرة سردينيا أو ما يسمى بـ "بيت الجنيّات" رحلته رسميا ليتم الاعتراف به ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.وقرر مجلس إدارة اللجنة الوطنية الإيطالية لدى اليونسكو تقديم ملف ترشيح موقع "الفن والعمارة في عصور ما قبل التاريخ في سردينيا".وأعلن وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو، ترشيح موقع دوموس دي جاناس لإدراجه في قائمة التراث العالمي، معربا عن سعادته بالقرار. كما أكد أن المواقع الـ 26 المرشحة "تحافظ على شهادة تاريخية وثقافية ذات قيمة عالمية استثنائية توضح جيدًا ثراء تراث سردينيا".تم تنسيق هذا الترشيح، الذي روجت له رابطة مركز دراسات الهوية والذاكرة - سردينيا بدعم من منطقة سردينيا، وشبكة بلديات دوموس دي جاناس والبلديات الـ 37 المشاركة في المشروع، من قبل دائرة اليونسكو بالأمانة العامة بمساعدة المكاتب الإقليمية المختصة بوزارة الثقافة.يحدد الموقع التسلسلي، المكون من 26 عنصرا، حقبة ذات أهمية خاصة لتاريخ الجزيرة الواقعة في وسط البحر الأبيض المتوسط، بين الألفية الخامسة والثالثة قبل الميلاد. (أنسامد).

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