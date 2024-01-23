إنشاء حوض سباحة طبيعى فى جزيرة جالينارا

(أنسامد) - يناير 23 - روما - تقرر انشاء حوض سباحة طبيعى بحلول الصيف القدم بين جزيرة جالينارا محدد بعوامات عامة قابلة للازالة .وتهدف الفكرة الى استغلال امكانات الجزيرة الايطالية كواجهة للرياضة والسياحة فى الهواء الطلق.ويقوم الاتحاد الاوروبى بتمويل المشروع بالتعاون مع وزارة الثقافة الايطالية والبلديات المجاورة وهيئة الموانىء باعتباره موقعاً استثنائياً من الناحية الثقافية والطبيعية ليس لليجوريا فقط ولكن لحوض البحر المتوسط باكمله مع استقدام اشكالاً جديدة من السياحة التجريبية والمستدامة المرتبطة بالبحر والطبيعة .وتوفر المنطقة انشطة اخرى مثل صيد الاسماك وتربية الاحياء المائية والمشى لمسافات طويلة .وستكون جامعة جنوة هى الشريك المنفذ للمشروع حيث ستقوم بتطوير مقترحات جديدة للسياحة البحرية والساحلية حيث خصصت الحكومة 3 ملايين يورو لاعادة المرافق بالجزيرة من اجل انشاء متحف للاثار تحت الماء يمكن للسياح والمواطنين زيارته. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA