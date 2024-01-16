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مهرجان دولوميتى باجانيلا من 14-21 يناير

16 يناير 2024, 09:55

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 16 - روما - يقام مهرجان العائلة فى الفترة من 14 الى 21 يناير الحالى فى فاى دى باجانيلا وهو عبارة عن ورش عمل ورحلات ورياضة وعالم من المرح لجميع افراد الاسرة وتقام النسخة السابعة والعشرين من المهرجان على هضبة باجانيلا فى ترينتينو لاكتشاف الاماكن السحرية فى منطقة التزلج والفنادق ومن بين الاحداث التى لا يجب تفويتها اليوم المفتوح فى وينتر بارك فى اندالو ماجيك يوم 16 يناير ومخصص للسحر وبعد ظهر يوم 17 سيكون يوم الموسيقى والرقص والبالونات الملونة والوجبات الخفيفة وسيتم تنظيم رحلات استكشافية لجميع افراد الاسرة وورش العمل الابداعية بصحبة الخبراء مع انشطة لاشراك الاطفال فى قراءة القصص الخيالية وبناء الاعمال الصغيرة واكتشاف عالم الموسيقى وعالم الاصوات والنوتات الموسيقية بالاضافة الى ورشات عمل خاصة بالحلويات والدخول الى كوخ اسكيمو اقيم فى المكان ومن بين الانشطة ايضا تعامل الزوار لاكتشاف جميع الفوائد التى توفرها النباتات الطبيعية فى الهضبة على الجسم والنباتات الطبية ومن اهم الانشطة فى المهرجان التزلج على الجليد وسباق السطح الجليدى بالسيارات الكهربائية المزودة باحدث اجهزة السلامة والاستمتاع باطلالة فريدة على الدولوميت وجبال الالب وحديقة دوسون الثلجية ومناطق التزلج عبر الريف فى مركز اندالو لايف الذى يقدم اربعة منحدرات يمستويات مختلفة (أنسامد).

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البابا فرانسيس:الاستقالة احتمال مفتوح لجميع الباباوات