"لوفتهانزا" تقدم إمتيازات للمفوضية الأوروبية في صفقة "إيتا"

(أنسامد) - يناير 10 - روما - أكدت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"أنها قدمت إمتيازات للمفوضية الأوروبية في محاولة للحصول على الموافقة على صفقة شراء حصة 41٪ في شركة "إيتا إيرويز" الإيطالية، ولكن دون الخوض في تفاصيل.وقالت لوفتهانزا في بيان : "في سياق المراجعة الحالية التي تجريها المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالحصة في شركة "إيتا إيرويز"، عرضت وقدمت مجموعة "لوفتهانزا" امتيازات في 8 يناير"، مضيفة "يتم فحص هذه الأمور من قبل السلطة في بروكسل".وتابعت المجموعة الألمانية: "وبناء على ذلك، أرجأت المفوضية الأوروبية إلى 29 يناير الموعد النهائي للمراجعة الجارية".وأضافت: "كجزء من هذه المراجعة، نبقى على اتصال وثيق وبناء مع جميع الأطراف المعنية"، مضيفة أنها "لن تكشف عن أي تفاصيل حول الامتيازات المقدمة".في وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المدير التنفيذي الأوروبي بدأ تقييم اتفاق مايو بشأن استحواذ لوفتهانزا على حصة 41% في رأس مال "إيتا إيرويز" مقابل استثمار قدره 325 مليون يورو خلال الفترة 2023-2024.قال المتحدث بإسم المجموعة: "يمكننا أن نؤكد أن الأطراف قدمت التزاماتها والموعد النهائي المؤقت الذي يمكن للمفوضية بموجبه اتخاذ قرار في هذه الحالة هو 29 يناير 2024 وستقوم اللجنة الآن بتقييم الالتزامات المقدمة".حلت "إيتا إيرويز" محل شركة الطيران الإيطالية السابقة الخاسرة أليطاليا في عام 2021، مع حصول الدولة على الملكية الكاملة.(أنسامد).

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