ارتفاع عدد زوار متحف نابولي الوطني للآثار العام الماضي

(أنسامد) - يناير 8 - روما - استقبل متحف نابولي الوطني للآثار أكثر من 550 ألف زائر في عام 2023، مسجلا نموا في أعداد الزوار بنسبة 25% تقريبا مقارنة بعام 2022، والذي استقبل المتحف خلاله 441 ألف زائر.وذكر متحف نابولي الوطني للآثار في بيان له أن عام 2023 تميز بافتتاح قسم كامبانيا رومانا، مع عرض أكثر من مائتي قطعة أثرية في غرف مغلقة منذ حوالي أربعين عاما.في نوفمبر الماضي، بدأت المرحلة التنفيذية لمشروع ترميم فسيفساء الإسكندر، حيث أصبح موقع العمل الآن متاحا أمام الجمهور كما يتم أيضا تسليط الضوء على العمل في المخازن مع فهرسة وإعادة ترتيب عدد لا يحصى من القطع الأثرية المحفوظة في غرف تحت الأرض.يبدأ عام 2024 بتوقعات ممتازة للمتحف والمدينة، مع التخطيط لأحداث ثقافية هامة وتقديم مجموعات تاريخية ستسمح ببناء حوار وثيق بشكل متزايد مع المواطنين والسياح.وقال مدير عام المتاحف بوزارة الثقافة، ماسيمو أوسانا، الذي يشغل أيضًا منصب مدير متحف نابولي الوطني للآثارمنذ 15 نوفمبر 2023 : نأمل أن يكافئنا عام 2024، وأن يضع حدا للتراجع الناجم عن كوفيد.(أنسامد).

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