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ايطاليا: زيادة مسافرين ليلة راس السنة الى 10.6 مليون مسافر

01 يناير 2024, 09:19

Redazione ANSA

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(أنسامد) - يناير 1 - روما - اكد احصاء اجراه مرصد السياحة الايطالى ان عدد الايطاليين الذين سافروا خارج البلاد لقضاء ليلة راس السنة وصل الى 10.6 مليون فرد مع اجمالى انفاق متوقع 3.6 مليار يورو ومعظمهم قرروا السفر فى اخر لحظة.

واشار الاحصاء الى ان 4 من كل 10 ايطاليين يختارون الجبال لقضاء عطلاتهم بنسبة 20 بالمائة بزيادة 8 نقاط مئوية عن العام الماضى.

تأتى فى المرتبة الثانية المدن الكبرى ومدن الفن ثم القرى بنسبة اجمالية تصل الى 27 بالمائة واخيراً المنتجعات الساحلية بنسبة 16 بالمائة .

وقال الاحصاء ان اختيار الجبال كاول وجهة سياحية ياتى نتيجة لشغف التزلج والانشطة الجبلية فى قوس جبال الالب .

وتشير الدراسة الى ان روما تمارس جذباً خاصاً للسياح الايطاليين .

اما بالنسبة للايطاليين الذين يسافرون للخارج فكانت وففقاً للاحصائية وجهاتهم كالتالى:اسبانيا ومصر والولايات المتحدة الامريكية يليها فرنسا والمملكة المتحدة وفنلندا والنرويج ومنطقة البحر الكاريبى وتايلاند للسفر عبر القارات. (أنسامد).

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