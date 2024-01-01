ايطاليا: زيادة مسافرين ليلة راس السنة الى 10.6 مليون مسافر

واشار الاحصاء الى ان 4 من كل 10 ايطاليين يختارون الجبال لقضاء عطلاتهم بنسبة 20 بالمائة بزيادة 8 نقاط مئوية عن العام الماضى.
تأتى فى المرتبة الثانية المدن الكبرى ومدن الفن ثم القرى بنسبة اجمالية تصل الى 27 بالمائة واخيراً المنتجعات الساحلية بنسبة 16 بالمائة .
وقال الاحصاء ان اختيار الجبال كاول وجهة سياحية ياتى نتيجة لشغف التزلج والانشطة الجبلية فى قوس جبال الالب .
وتشير الدراسة الى ان روما تمارس جذباً خاصاً للسياح الايطاليين .
اما بالنسبة للايطاليين الذين يسافرون للخارج فكانت وففقاً للاحصائية وجهاتهم كالتالى:اسبانيا ومصر والولايات المتحدة الامريكية يليها فرنسا والمملكة المتحدة وفنلندا والنرويج ومنطقة البحر الكاريبى وتايلاند للسفر عبر القارات. (أنسامد).
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