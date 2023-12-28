روما المدينة المفضلة لمشتري المنازل

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - أصبحت روما المدينة المفضلة للأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء منزل في عام 2023، حيث تمثل 9.4٪ من عمليات البحث على موقع Immobiliare.it والتطبيق ذي الصلة، حسبما قال الوكيل العقاري يوم الأربعاء.وشكلت عمليات البحث في العاصمة الإقليمية لومباردي ما يزيد قليلاً عن 5% من الإجمالي، تليها تورينو بنسبة 3.3%.وفي المركزين الرابع والخامس، جاءت مدينتا جنوة ونابولي بحوالي 2% لكل منهما.على مستوى الأحياء، تصدرت منطقة تاليني-مونتي ساكرو_نوفو سالشريو في روما المنطقة للعام الثاني على التوالي، حيث تمثل 8.1% من عمليات البحث، تليها منطقة فوميرو-ارينيلا في نابولي بنسبة 5.9% ومنطقة سيتا ستودي-سوسا في ميلانو بنسبة 5.8%.ووفقاً للبحث، فإن 63% من مشتري المنازل المحتملين حددوا ميزانية قصوى تبلغ 250,000 يورو وحوالي 30% بحثوا عن عقارات تتراوح مساحتها بين 100 و125 متر مربع. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA