روما المدينة المفضلة لمشتري المنازل

وشكلت عمليات البحث في العاصمة الإقليمية لومباردي ما يزيد قليلاً عن 5% من الإجمالي، تليها تورينو بنسبة 3.3%.
وفي المركزين الرابع والخامس، جاءت مدينتا جنوة ونابولي بحوالي 2% لكل منهما.
على مستوى الأحياء، تصدرت منطقة تاليني-مونتي ساكرو_نوفو سالشريو في روما المنطقة للعام الثاني على التوالي، حيث تمثل 8.1% من عمليات البحث، تليها منطقة فوميرو-ارينيلا في نابولي بنسبة 5.9% ومنطقة سيتا ستودي-سوسا في ميلانو بنسبة 5.8%.
ووفقاً للبحث، فإن 63% من مشتري المنازل المحتملين حددوا ميزانية قصوى تبلغ 250,000 يورو وحوالي 30% بحثوا عن عقارات تتراوح مساحتها بين 100 و125 متر مربع. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA