ايطاليا:ازدهار السياحة فى عطلات عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 26 - روما - بلغت ايرادات السياحة الايطالية لعطلة عيد الميلاد وراس السنة 18 مليار يورو وهو ما يعادل حجز 15 مليون ليلة مبيت منها 9 ملايين للايطاليين والباقى للاجانب .وتعيد هذه الارقام العديد من الموارد والعائدات لجميع الشركات بشكل غير مباشر بالسياحة والطعام والنبيذ كما تركزت الحجوزات فى الجبال ولكن قبل كل شىء فى القرى والمدن الصغيرة ومراكز الفنون او ما يسمى بسياحة الجذور .وتشير احصائيات وزارة السياحة هناك فرد من كل خمسة افراد او 20 بالمائة قرر قضاء يوم واحد على الاقل بعيدا عن المنزل خلال عطلة عبد الميلاد.وسيسافر 6.5 مليون شخص على الطرق للوصول الى وجهاتهم.وتضيف الاحصاءات ان الإيطاليين،سينفقون 400 مليون يورو لجلب 30 ألف طن من اصناف الجبن إلى المائدة بينما سيكون اقل نصيب فى الشراء للحلويات.وبشكل عام، قدرت المنظمة التعاونية أن الإيطاليين سينفقون 2.9 مليار دولار على عشاء عيد الميلاد، أي بزيادة 400 مليون دولار عن العام الماضي. (أنسامد).

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