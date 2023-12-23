إيطاليا:السياح و5.4 مليون إيطالي في المطاعم في عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - كشفت بيانات إيطالية أن 5.4 مليون إيطالي سيختارون الاحتفال بعيد الميلاد في أحد المطاعم الإيطالية البالغ عددها 90 ألف مطعم في البلاد، والتي ستفتح أبوابها يوم 25 ديسمبر، بالإضافة إلى السياح الأجانب.وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا بنسبة 10.2% مقارنة بأعياد الميلاد 2022، كما زاد عدد المطاعم التي قررت فتح أبوابها، حيث ارتفع عددها من 65.2% في عام 2022 إلى 66.2% في عام 2023.ووفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد فيبي Fipe الذي يمثل الشركات العاملة في قطاعات تقديم الطعام والترفيه والسياحة والاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة المهنية Confcommercio، سيسجل غداء عيد الميلاد في المطاعم إنفاقًا إجماليًا قدره 400 مليون يورو، أي بزيادة 15% عن العام الماضي.ونظرًا للزيادات التي أثرت على جميع بنود التكاليف (من المنتجات الغذائية إلى الطاقة)، ;;تشير التقديرات إلى أن كل شخص سينفق في المتوسط ;;حوالي 74 يورو مقابل قائمة "شاملة" في 83.2% من المطاعم، مع ستة أطباق تقليدية، من بينها المعكرونة الطازجة محلية الصنع واللحم المسلوق والبانيتون والباندورو.أما بالنسبة للصغار، فقد قامت 37% من المطاعم بتنظيم قائمة بمتوسط ;;سعر 30 يورو. ويساهم اتجاه عيد الميلاد بشكل كبير في أداء قطاع المطاعم في شهر ديسمبر، وهو من أهم أشهر العام. وبحسب اتحاد Fipe، ستنفق العائلات هذا الشهر وحده حوالي 8.5 مليار يورو على استهلاك الطعام خارج المنزل. (أنسامد).

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