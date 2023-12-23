إيطاليا:السياح و5.4 مليون إيطالي في المطاعم في عيد الميلاد

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا:السياح و5.4 مليون إيطالي في المطاعم في عيد الميلاد

23 ديسمبر 2023, 08:55

Redazione ANSA

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - كشفت بيانات إيطالية أن 5.4 مليون إيطالي سيختارون الاحتفال بعيد الميلاد في أحد المطاعم الإيطالية البالغ عددها 90 ألف مطعم في البلاد، والتي ستفتح أبوابها يوم 25 ديسمبر، بالإضافة إلى السياح الأجانب.

وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا بنسبة 10.2% مقارنة بأعياد الميلاد 2022، كما زاد عدد المطاعم التي قررت فتح أبوابها، حيث ارتفع عددها من 65.2% في عام 2022 إلى 66.2% في عام 2023.

ووفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد فيبي Fipe الذي يمثل الشركات العاملة في قطاعات تقديم الطعام والترفيه والسياحة والاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة المهنية Confcommercio، سيسجل غداء عيد الميلاد في المطاعم إنفاقًا إجماليًا قدره 400 مليون يورو، أي بزيادة 15% عن العام الماضي.

ونظرًا للزيادات التي أثرت على جميع بنود التكاليف (من المنتجات الغذائية إلى الطاقة)، ;;تشير التقديرات إلى أن كل شخص سينفق في المتوسط ;;حوالي 74 يورو مقابل قائمة "شاملة" في 83.2% من المطاعم، مع ستة أطباق تقليدية، من بينها المعكرونة الطازجة محلية الصنع واللحم المسلوق والبانيتون والباندورو.

أما بالنسبة للصغار، فقد قامت 37% من المطاعم بتنظيم قائمة بمتوسط ;;سعر 30 يورو. ويساهم اتجاه عيد الميلاد بشكل كبير في أداء قطاع المطاعم في شهر ديسمبر، وهو من أهم أشهر العام. وبحسب اتحاد Fipe، ستنفق العائلات هذا الشهر وحده حوالي 8.5 مليار يورو على استهلاك الطعام خارج المنزل. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:12

تاياني : لا خطر من عزلة إيطاليا في الاتحاد الأوروبي

11:12

ميلوني:الجهود التي تبذلها الحكومة بشأن بمعدل المواليد أثمرت

17:52

لا ضحايا إيطاليين في حادث إطلاق النار في براغ

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:12

تاياني : لا خطر من عزلة إيطاليا في الاتحاد الأوروبي

11:12

ميلوني:الجهود التي تبذلها الحكومة بشأن بمعدل المواليد أثمرت

17:52

لا ضحايا إيطاليين في حادث إطلاق النار في براغ