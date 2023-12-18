ايطاليا:مستويات السياحة القياسية تحافظ على نمو الناتج المحلي

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - قال مركز دراسات الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا"، إن معدلات السياحة القياسية تحافظ على استمرار نمو الاقتصاد الإيطالي.وأوضح تقرير اتحاد كونفيندستريا، أن قطاع السياحة أصبح له دور حاسم في ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.ومع زيادة صادرات الخدمات بنسبة 4.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام، لم يكن إنفاق السياح الأجانب مرتفعاً إلى هذا الحد من قبل، كما أنه لا يزال من الممكن أن ينمو عدد السياح الوافدين، وفقا للتقرير الذي لفت إلى أنه "لا تزال هناك آفاق غير مؤكدة".وقال خبراء الاقتصاد، إن قطاع السياحة عاد لمستوياته، لكن العودة إلى مسار نمو ما قبل وباء كورونا قد تتأخر بسبب مرحلة الركود التي تؤثر على الاقتصاد الإيطالي والعالمي. (أنسامد).

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