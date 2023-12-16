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ازدهار السياحة في المتنزهات الترفيهية في لاتسيو

16 ديسمبر 2023, 09:56

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - في عام 2022، قام 2.3 مليون شخص بزيارة 17 متنزهًا ترفيهيا في إقليم لاتسيو الإيطالي، منها 11 متنزها في مدينة روما، مع تسجيل إيرادات قدرها 26.3 مليون يورو، بالإضافة إلى ما يقرب من 50 مليونًا أخرى من الصناعات ذات الصلة، وذلك وفقا لبحث أجرته بوابة خدمات التوظيف الأوروبية EURES بالتعاون مع غرفة تجارة روما ضمن دعم القدرة التنافسية للشركات والتنمية الاقتصادية للإقليم، بهدف دعم تعزيز قطاع الترفيه في العرض السياحي في روما.

وتضمن البحث استطلاعا لعينة شملت 1000 شخص، حيث كشف أن إقليم لاتسيو يحتل المركز السابع على المستوى الوطني من حيث عدد المتنزهات. وحصل لاتسيو على 7% من إجمالي العرض الوطني، وسجل 12% من الإنفاق الوطني و12.6% من الزوار، أي 2.3 من أصل 18.4 مليون في إيطاليا عام 2022، أي ما يساوي عدد زوار أفضل 10 متاحف ومناطق أثرية إيطالية.

وفقًا للبحث، يعد هذا القطاع متناميا وقد استعاد جزءًا كبيرًا من نشاطه بعد الوباء. في لاتسيو، أظهر نظام المتنزهات الترفيهية مرونة أكبر مقارنة بالمستوى الوطني، حيث استعاد العام الماضي 83.5% من مستويات عام 2019.

كما ارتفع عدد الزوار ليسجل 89.2% في عام 2022، مقارنة بمستويات 2019، على الرغم من أنه أقل قليلاً من المتوسط ;;;;الوطني (94.4%).

تشير أبحاث EURES إلى وجود علاقة مباشرة بين التدفقات السياحية والنتائج الاقتصادية للمتنزهات الترفيهية. في الواقع، سجل القطاع في روما تضاعف أعداد الزوار.

على الرغم من القفزة التي سجلها قطاع المتنزهات الترفيهية العام الماضي، لا يزال عدد الزوار أقل بنسبة 30% عن مستويات ما قبل الوباء. (أنسامد).

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