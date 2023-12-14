(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - تم الكشف عن مشهد الميلاد في ساحة القديس بطرس في حفل أضاءت فيه أضواء شجرة عيد الميلاد في الفاتيكان لعام 2023 لأول مرة أيضًا.وقد شيدت مغارة الميلاد علي مثال أول مغارة ميلاد أقامها القديس فرنسيس من مدينة أسيزي في قرية غريتشيو قبل 800 عام، في عام 1223.وفي تلك السنة توقف القديس في القرية بعد فترة وجيزة من رحلته إلى الأراضي المقدسة، وألهمه أن يعيد إنتاج مذود الميلاد هناك علي شبه بيت لحم.استقبل البابا فرانسيس وفداً من ماكرا، بلدة بيدمونت التي تبرعت بالشجرة، وأبرشية رييتي بوسط إيطاليا، التي أهدت الحضانة.وقال الفاتيكان إن شجرة التنوب المتبرع بها كان لا بد من قطعها على أي حال لأنها كانت معرضة لخطر الانهيار، وبعد الاحتفالات، سيتم استخدام خشبها لصنع ألعاب للأطفال المحتاجين. (أنسامد).

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