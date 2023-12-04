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بازيليكاتا تنظم رحلة الملاك لعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - لأول مرة، سيتم افتتاح أكثر الأماكن جذبًا للزيارة في إقليم بازيليكاتا الإيطالي للقيام ب"رحلة الملاك"، على بعد حوالي ثلاثين كيلو مترًا من بوتنسا، وذلك خلال عطلتي ديسمبر ويناير، في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وإذا سمحت توقعات الطقس، سيتمكن الزائرون من الانطلاق والطيران خلال أيام من 8-10ومن 27-31 ديسمبر الجاري، وكذلك من 5-7 يناير 2024 من الساعة 9:30 صباحًا حتى 3:30 ظهرا، حيث ستكون فرصة جديدة لعشاق المغامرة.

بالمقارنة مع أشهر الصيف، سيحتاج الزائر إلى سترة واقية ووشاح بالإضافة إلى قبعة تحت الخوذة، ومن المؤكد أن عنصر التشويق والمغامرة مضمون تمامًا كما هو الحال خلال موسم الصيف.

يقوم الزائر بالرحلة بين بلدتي بييترابيرتوسا وكاستيلميتزانو، وكلاهما مدرجتان ضمن قائمة أجمل الأماكن في إيطاليا.

يقوم الزائر بالرحلة معلقا بسلك فولاذي يربط بين البلدتين، يبلغ طوله كيلومتر ونصف ويعلق بحد أقصى على ارتفاع ستمائة متر فوق سطح الأرض، ويسمح بالطيران بسرعة تصل إلى 120 كم في الساعة. تبلغ التكلفة 40 يورو للرحلة الواحدة و70 يورو للزوجين.

يقول دوناتيلو كيفانو، مدير تحالف الشركات التي تنظم هذه الرحلات : إن هذا الافتتاح الاستثنائي تجربة نشأت من الطلب القوي من الرعاة والسياح ومن الحاجة إلى الابتعاد عن الموسم، بهدف الحصول على عامل جذب سياحي دائم. (أنسامد).

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