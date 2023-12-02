إعادة افتتاح قصر بونوكوري ليصبح متحفا افتراضيا

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - تقرر إعادة افتتاح قصر بونوكوري في مدينة باليرمو الإيطالية، ليصبح متحفًا افتراضيًا. ويطل هذا المسكن الأرستقراطي الرائع الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، على ساحة بريتوريا، أمام قصر المدينة.



وتأتي إعادة افتتاح قصر بونوكوري في إطار مشروع التجديد الثقافي الذي عهدت به كنيسة Curia، مالكة الطابق الرئيسي، إلى جمعية "كوب كولتور" لجعله "البوصلة الثقافية" للمدينة.



يقع المبنى في قلب المركز التاريخي ويعتبر استخدامه كمتحف "تحديًا كبيرًا"، وفقا لرئيس الأساقفة كورادو لوريفيس.



وتفسح إعادة افتتاح المبنى، المجال أمام عملية ثقافية مدعومة بمعارض كبيرة مثل المعرض الذي يفتتح أنشطة المتحف، وهو معرض تفاعلي ومتعدد الوسائط مخصص جاء ضمن التعاون بين "كوب كولتور" ووكالة Odd.



يمكن للزائر التفاعل مع أرشيف كبير واستكشاف الأماكن والأشخاص والأحداث والهندسة المعمارية في تاريخ باليرمو، التي شهدت بين القرنين التاسع عشر والعشرين مرحلة إبهار أوروبية وحيوية الثقافية ونموا تجاريا. (أنسامد).





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