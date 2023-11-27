جريكو : المتحف المصرى فى تورينو يستقبل أكثر من مليون زائر

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - صرح مدير المتحف المصرى فى تورينو كريستيان جريكو، أن عدد زوار المتحف سيتجاوز المليون زائر هذا العام، مؤكدا أن هذا يعد بمثابة إنجاز كبير.



وأضاف كريستيان جريكو خلال الحفل الذي أقيم على مسرح ألفيري والذي منحته فيه الغرفة التجارية جائزة أفضل متحف في تورينو لعام 2023 : عندما توليت مسؤولية المتحف قبل عشر سنوات، كان عدد الزوار 467 ألف زائر. وكان وقتها هذا الإنجاز لا يمكن تصوره.



وتابع : نحن نعمل مع رئيسة المتحف ايفيلينا كريستيلين حتى يكون المتحف المصري موطنًا لجميع سكان تورينو والإيطاليين والزائرين القادمين من كل أنحاء العالم.



وأوضح أنه عندما تولى المسؤولية كان المتحف يضم 13 موظفا، واليوم أصبح عددهم 75 موظفا، كما وافق مجلس الإدارة على اقتراح بزيادة العدد إلى 85 موظفا، الغالبية العظمى منهم من النساء مع متوسط ;;العمر 32 عاما. (أنسامد).





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