البندقية تضيء بزجاج المورانو في عيد الميلاد ب12 ثريا

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - سيلتقي زجاج المورانو مع الفن المعاصر في مدينة البندقية في موسم الأعياد من خلال مشروع "مورانو يضيء العالم"، وهو مشروع يجلب الإضاءة الأصلية إلى ساحة سان ماركو لأول مرة.



من 24 نوفمبر 2023 إلى 29 فبراير 2024، ستضيء كل مساء اثنتي عشرة ثريا أصلية صممها العديد من الفنانين المشهورين عالميًا وصنعتها تسعة أفران مورانو لتحويل الساحة الشهيرة إلى مكان لتدخل فني عام فريد حقًا.



وصرح عمدة البندقية لويجي بروجنارو: "الزجاج يكاد يكون متناقضا: إنه بارد، لكنه يحتاج إلى الكثير من الدفء ليتم إنتاجه".



وتابع: "أنها مادة طبيعية وقابلة لإعادة التدوير، وقد وجدت موطنها في مورانو وسيكون لها عرض استثنائي في ساحة سان ماركو، وهو عرض يركز على تميز حرفيتنا وابتكار تقاليدنا".



وأضاف أن مشروع "مورانو يضيء العالم" هو مشروع لأسبوع الزجاج في البندقية ومجلس مدينة البندقية. (أنسامد).





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