إيطاليا تعلن عام 2024 عام "سياحة الجذور"

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - أعلنت إيطاليا عام 2024 ليكون عام "سياحة الجذور" : السفر الذي يقوم به الإيطاليون الذين هاجروا إلى أجزاء أخرى من العالم وأحفادهم لزيارة الأماكن التي عاش فيها أسلافهم.



في معرض حديثه عن معرض الجذور الدولي للسياحة ذات الأصول في ماتيرا، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني إن "سياحة الجذور" بالنسبة لإيطاليا لديها سوق محتملة تضم 80 مليون شخص.



وأضاف تاياني في المعرض، الذي يشارك فيه حوالي 90 مشتريا سياحيا والعديد من البائعين إن "هذا المؤتمر مناسبة مهمة للحوار والنقاش حول موضوع يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة".



وتابع "سياحة الجذور فرصة استراتيجية لجميع المناطق التي لم تتأثر بالسياحة الجماعية. "يُظهر هذا الحدث، الذي يعود للمرة الثانية بعد نجاحه العام الماضي، الاهتمام المتزايد بسياحة الجذور لبلدنا ولـ 80 مليون إيطالي وأحفاد إيطاليين (حول العالم)".



وأردف "إنها فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات مع مجتمعاتنا في الخارج وإبراز صورة القرى الصغيرة والمجتمعات الريفية التي تشكل أصل ظاهرة الهجرة، والتعرف على القيم والثقافة والتقاليد التي نشرها مواطنونا في جميع أنحاء العالم. ". (أنسامد).





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