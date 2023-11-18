معرض في روما عن أعمال تولكين

(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - تستضيف مدينة روما الإيطالية، معرضا عن أعمال الكاتب والشاعر جون رونالد رويل تولكين، في المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في الفترة من 16 نوفمبر الجاري إلى 11 فبراير 2024 وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته.



وسيقدم المعرض، وهو أول معرض كبير على الإطلاق في إيطاليا عن تولكين، مخطوطات من توقيعه، وصورا نادرة، وأعمالا فنية مستوحاة من أعماله الأدبية، نسخا من كتب وطبعات مختلفة من أعماله، ومقاطع صوتية لأفلام أو موسيقى مستوحاة من فيلم "سيد الخواتم".



ويتم تنظيم المعرض بفضل التعاون المرموق مع جامعة أكسفورد. وسينتقل المعرض في محطته الثانية لمدينة نابولي. ويعبر المعرض عن العمل الأكاديمي، والقوة السردية، والقوة الشعرية للمؤلف الذي جعل من معرفته الاستثنائية بالعالم القديم أساس إبداعاته.



كما يقدم المعرض نظرة عن الأرض الوسطى، التي حققت نجاحاً أدبيا وسينمائيا، ويمكننا أن نتتبع مراحل مختلف الأفلام المقتبسة منها القديمة والجديدة، من فيلم الرسوم المتحركة لرالف باكشي إلى ثلاثية "سيد الخواتم" للمخرج بيتر جاكسون، وهي واحدة من أكثر الأفلام نجاحاً. (أنسامد).





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