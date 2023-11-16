أرشيف الصور الفوتوغرافية الملكي في اوفيزى على الانترنت

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - تم وضع أرشيف الصور الملكي في اوفيزى الذى أنشأه مدير معرض فلورنسا كورادو ريتشى عام 1903 بهدف تزويد المتحف بمجموعة صور فوتوغرافية متاحة للجمهور على شبكة الانترنت ليصبح في متناول الجميع.



ويقدم الأرشيف مذكرة اعتبرت مفقودة ولكن أعيد اكتشافها فى عام 2018 أثناء أعمال الترميم فى بعض الأماكن المغلقة لفترة طويلة وأعيد فتحها أثناء أعمال تجديد اوفيزى.



ويجمع الأرشيف أكثر من 45 الف صورة تم التقاطها بتقنيات مختلفة نفذها حوالى 300 مؤلف بما فى ذلك المصورون والناشرون والطابعون للاعمال الفنية الايطالية والاجنبية .



ويمتد النطاق الزمنى الذي تغطيه هذه الصور من فجر التصوير الفوتوغرافى فى منتصف القرن التاسع عشر إلى ستينيات القرن الماضى.



(أنسامد).





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