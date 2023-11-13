بنك إيطاليا، ازدهار السياحة في لاتسيو

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - كشف أحدث تقرير اقتصادي صادر عن "بنك إيطاليا" بشأن اقتصاد إقليم لاتسيو الإيطالي، عن ازدهار السياحة في لاتسيو هذا العام لتتجاوز مستويات ما قبل وباء كورونا.



ووفقا للتقرير، ازدهرت حركة السياحة في إقليم لاتسيو خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، وتجاوزت مستويات ما قبل جائحة كوفيد، حيث سجلت نموا ملحوظا بلغت نسبته 1.8% مقارنة بعام 2019.



وسجلت السياحة في لاتسيو نموا قويا في الفترة بين يناير وأغسطس من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث ارتفع عدد السائحين الإيطاليين بنسبة 49% فيما ارتفع عدد السائحين الأجانب 77%.



وأضاف التقرير أن إنفاق المسافرين الأجانب في النصف الأول من عام 2023 ارتفع من 15% إلى 18% من الإجمالي الوطني... وفي ظل التباطؤ العام، فإن أفضل نشاط اقتصادي يكمن في الخدمات المرتبطة بالسياحة.



(أنسامد).





Ottieni il codice embed