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انضمام قرى جديدة لقائمة أجمل القرى في إيطاليا

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - انضمت سبع قرى جديدة لقائمة أجمل القرى في إيطاليا، وهي ماكانيو إمبريال، بادالوكو، مونتيبراندوني، جيانو ديل أومبريا، بالينا، فريجينتو و أجيرا، حيث اجتازت معايير القبول البالغة 72، ليصل الإجمالي إلى 361 قرية.

هناك الآن حوالي ألف بلدة طلبت تقييمها للانضمام للقائمة، إلا أن قائمة الانتظار لا تزال طويلة جدًا، مما يدل على اهتمام البلدات التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة بالانضمام للقائمة.

بالنسبة للبلدات التي تنضم للقائمة، تعتبر هذه بمثابة فرصة عظيمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها أيضًا فرصة لتحمل مسؤولية مهمة تجاه المكونات الأخرى.

تعد معايير الاختيار بمثابة ضمان تجاه الزوار الإيطاليين والأجانب وحافز بالنسبة لأولئك الذين لم يتم قبولهم، لتحسين القرى من حيث الحفاظ عليها وفيما يتعلق بنوعية الحياة للسكان ونظام استقبال السياح.

وصرح فيوريلو بريمي، رئيس رابطة أجمل القرى في إيطاليا، أنه بانضمام هذه القرى السبعة الجديدة المعتمدة، ارتفع عدد القرى التي انضمت للقائمة إلى 361، مضيفا : نحن نهنئهم على اجتيازهم عملية التقييم المعقدة للانضمام إلى جمعيتنا. (أنسامد).

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