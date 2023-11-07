سياحة الزعفران تترسخ في إيطاليا

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - تعد سياحة الزعفران فى إيطاليا هي العطلة المفضلة لعدد متزايد من الأشخاص المنبهرين بزعفران الخريف الأرجواني الصغير الذي ينمو في أبروتسو ولاتسيو وتوسكانا وسردينيا.



وتكمن الحيلة في الإمساك بالزهرة قبل أن تتفتح مباشرة من أجل الحفاظ على الوصمات البرتقالية والحمراء الثلاثة إلى الخمس التي يجب تجفيفها للحصول على التوابل الثمينة التي تضيف طعمًا للعديد من الأطباق بما في ذلك ريزوتو الزعفران والآيس كريم.



في السوق، تبلغ تكلفة المنتج المجفف حوالي 30 يورو للجرام الواحد؛ إذا كان عالي الجودة، فيمكن استخدام جرام واحد لصنع 20 حصة على الأقل من الريزوتو، في حين أن الزعفران منخفض الجودة سيوفر ما بين ثلاث إلى أربع حصص على الأكثر.



ويتم الحصاد بين شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث تكون البصيلات قد تأقلمت بشكل جيد في المناطق المرتفعة والداخلية، في منطقة أبينيني أبروتسو الوسطى حيث يتميز زعفران لاكويلا بعلامة الجودة المحمية للمنشأ التي تغطي 13 بلدية، ولكن أيضًا في جنوب لاتسيو، توسكانا.



وسردينيا.



تقول سونيا فيوتشي، رئيسة جمعية "طرق الزعفران": "موسم الحصاد في سان بيو ديلي كامير (لاكويلا) يجذب 150 زائرا يوميا". (أنسامد).





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