ما يقرب من 620 ألف زائر لمبنى البانثيون في سبتمبر وأكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - استقبل مبنى البانثيون الأثري في العاصمة الإيطالية روما ما يقرب من 620 ألف زائر في الفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بإيرادات تبلغ حوالي 2.5 مليون يورو، ما يوضح مدى صحة قرار تطبيق رسوم على زيارة البانثيون.



وسيتم استخدام هذه الإيرادات لصيانة هذا المبنى المعماري الاستثنائي، ولمبادرات التضامن واستعادة التراث الثقافي للمناطق التي ضربتها الفيضانات في إميليا رومانيا.



واستفاد من نظام التذاكر المخفضة ما يقرب من 30 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، في حين دخل أكثر من 115 ألف زائر مجانا لمبنى البانثيون.



وقال وزير الثقافة، جينارو سانجيوليانو، إن هذه البيانات تعكس استمرار هذا المعبد الأثري الذي يعود تاريخه إلى العصر الروماني في إشعاع نوره. (أنسامد).





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