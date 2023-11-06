ما يقرب من 620 ألف زائر لمبنى البانثيون في سبتمبر وأكتوبر
وسيتم استخدام هذه الإيرادات لصيانة هذا المبنى المعماري الاستثنائي، ولمبادرات التضامن واستعادة التراث الثقافي للمناطق التي ضربتها الفيضانات في إميليا رومانيا.
واستفاد من نظام التذاكر المخفضة ما يقرب من 30 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، في حين دخل أكثر من 115 ألف زائر مجانا لمبنى البانثيون.
وقال وزير الثقافة، جينارو سانجيوليانو، إن هذه البيانات تعكس استمرار هذا المعبد الأثري الذي يعود تاريخه إلى العصر الروماني في إشعاع نوره. (أنسامد).