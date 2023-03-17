إيطاليا : افتتاح مقهى أدبي في نابولي

(أنسامد) - مارس 17 - روما - تم افتتاح مقهى ScottoJonno الأدبي في جاليريا برينسيبي دي نابولي، وهو أول مكتبة مجانية واسعة الانتشار، في قلب المركز التاريخي للمدينة، حيث تجعل من الكتاب المعلق وتبادل الكتب أهم ما يميزها.



ويأتي افتتاح هذا المقهى في وقت تعمل فيه إدارة البلدية لضمان انتعاش الحركة الثقافية والسياحية، في وقت تعاني فيه الأماكن الثقافية التاريخية والمكتبات.



يقول لوكا إيانوزي مدير شركة Tesoreria srl : لطالما اعتقدت أن هناك حاجة إلى مساحات حقيقية وافتراضية حيث يتنقل المرء ويعمل على إعادة بناء نسيج الذاكرة والحفاظ عليه والسفر إلى ما لا نهاية مع القراءة.



يقام المشروع على ثلاثة طوابق، تبلغ مساحتها 110 متر مربع لعرض الكتب والمقتنيات، و60 مترا مربعا لمناطق الإدارة، و197 مترا مربعا للخدمات والنشر والمكاتب ونقاط الاستعلام وغرفة ألعاب ومناطق قراءة مشتركة وكافيتريا ومطعم. (أنسامد).





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