إيطاليا : دخول النساء للمتاحف مجانا يوم 8 مارس

(أنسامد) - مارس 4 - روما - قررت وزارة الثقافة الإيطالية فتح كافة المتاحف والمتنزهات الأثرية بالدولة مجانا أمام النساء يوم الأربعاء 8 مارس بمناسة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بناءً على اقتراح من وزير الثقافة جينارو سانجويليانو.



وبهذه المناسبة، سيكون دخول النساء مجانا للمتاحف والمتنزهات والمعالم الأثرية والقلاع والفيلات والحدائق التاريخية وغيرها من المواقع الثقافية الأخرى في البلاد.



وقال سانجويليانو : تحتفل وزارة الثقافة بيوم 8 مارس مع إتاحة دخول مجاني للنساء ودعوتهن لزيارة عجائب التراث الثقافي الوطني في هذا اليوم المخصص لهن.



تم تنظيم العديد من المبادرات لرفع مستوى الوعي والتفكير في الأهمية الثقافية للاحتفال بهذا اليوم. (أنسامد).



