إيطاليا : معرض لأعمال مارك شاجال في أوترانتو

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - تستضيف قاعات قلعة أراجون في بلدة أوترانتو، بمدينة ليتشي الإيطالية، معرضًا فنيًا للفنان البيلاروسي مارك شاجال في الفترة من 30 مارس إلى 5 نوفمبر 2023 بعنوان "سحر مارك شاجال بين الواقع والسريالية".



ووفقا لبيان صحفي صادر عن بلدية أوترانتو، يهدف المعرض إلى تتبع مسيرة ورحلة مارك شاجال، وتاريخه الطويل كرجل وفنان مبدع من خلال السيرة الذاتية والأعمال الفنية من خلال اختيار متزن لأعمال تعبر عن مراحل تاريخية مختلفة.



سيضم المعرض 80 عملاً من أعمال شاجال، بما في ذلك النقوش والطباعة الحجرية، موقعة ومرقمة من قبل الفنان، بالإضافة إلى لوحات لمارك شاجال، جنبًا إلى جنب مع بابلو بيكاسو وسالفادور دالي ومارسيل دوشامب. (أنسامد).



