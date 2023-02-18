متاحف البندقية : برنامج ثقافي ثري بالعديد من الفاعليات

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - طرحت مؤسسة المتاحف المدنية في البندقية بإيطاليا البرنامج الثقافي الثري لعام 2023، الذي يتضمن سلسلة مع الفاعليات والمعارض والأنشطة التعليمية وتصاميم وافتتاحات جديدة في 11 موقعًا تابعا للمتحف، والتي جذبت أكثر من 13 مليون زائر خلال السنوات الخمس الماضية.



تتضمن مستجدات هذا العام إقامة معارض دولية كبرى، مع أعمال ترميم واسعة لتراث المتحف وافتتاح مراكز جديدة في منطقة ميستري.



إذا كانت استثمارات العام الماضي تتضمن تطوير وترميم متحف Fortuny، وافتتاح غرف القصر الملكي، فإن مستجدات هذا العام تشمل ترميم وتطوير الطابق الأرضي لقصر ومتحف Ca' Rezzonico، وتطوير متحف مورانو للزجاج مع المسارات الجديدة في قصر دوكالي.



وبالنسبة لمنطقة ميستري، تتضمن مشاريع هذا العام تطوير مركز كاندياني الثقافي وقلعة فورتي مارغيرا Forte Marghera، بالإضافة إلى مشروع مستقبلي لانشاء منتزه نحت حضري.



لذلك، تركز مؤسسة المتاحف المدنية في البندقية على الفاعليات والتدخلات الهيكلية القوية في المتاحف لتجديدها وجعلها أكثر جاذبية وترحيبا.



وصرح عمدة مدينة البندقية الإيطالية، لويجي بروجنارو : هناك أيضًا استثمار في المجالات التعليمية والأبحاث والخدمات للمواطنين "لأن العمل للمستقبل والاستثمار في الأجيال الشابة أمر حيوي لكل مدينة، وأكثر من ذلك بالنسبة لمدينة البندقية"، مضيفا أن مؤسسة المتاحف المدنية يمكن أن تعتمد على الموارد الذاتية التي تغطي 96% من احتياجاتها المالية.



ويشمل برنامج هذا العام العديد من الفاعليات والمعارض، من بينها معرض عن الرسام الإيطالي فيتوري كارباتشيو في 18 مارس في قصر دوكالي، ومعرض تكريمي للرسامة الإيطالية كارلا أكاردي اعتبارا من 28 أبريل، بالإضافة إلى معرض ضخم عن فن القرن التاسع عشر في قصر كابيسارو اعتبارا من 21 أكتوبر. (أنسامد).



