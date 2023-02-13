إيطاليا : 1.5 مليون زائر لمعرض الأكاديمية في فلورنسا

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - استقبل ‫معرض الأكاديمية "جاليريا ديلا كاديميا" في مدينة فلورنسا الإيطالية ما يقرب من 1.5 مليون زائر في عام 2022، ليسجل ارتفاعا كبيرا في أعداد الزائرين مقارنة بعام 2021 الذي سجل فيه المعرض 319.451 زائرًا، ولكن الأعداد لا تزال أقل مقارنة بعام 2019، الذي سجل فيه المعرض 1.7 مليون زائر.



وقال معرض الأكاديمية في بيان له : في عام 2022، وعلى الرغم من أعمال الصيانة والتطوير، استقبل المعرض 1.4 مليون زائر.



وأضاف البيان : مع إعادة افتتاح قاعة Colosso في فبراير، وتطبيق الأنظمةالجديدة للتكييف والإضاءة في سبتمبر وأكتوبر وبعد عامين من العمل، سجل ‫معرض الأكاديمية في فلورنسا زيادة في عدد الزائرين منذ أن عاد إلى العمل بكامل طاقته.



وأوضح معرض الأكاديمية، أنه استقبل 102780 زائرا في شهر ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الشهر في عام 2019، الذي سجل 89265 زائرًا، فيما استقبل المعرض 87894 زائرا في يناير 2023، بزيادة قدرها 23% تقريبًا مقارنة بشهر يناير 2019 (71501 زائرًا).



وصرحت سيسيلي هولبرج، مديرة المعرض : لقد كانت فترة معقدة، ولكن مع افتتاح قاعة Gipsoteca، وبفضل جهود فريق العمل بشأن السلامة والحفظ، تمكنا من نقل معرض الأكاديمية إلى القرن الحادي والعشرين.



(أنسامد).



