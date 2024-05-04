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العدل : إمكانية إنشاء "محكمة عليا" لمحاكمة القضاة الإيطاليين

04 مايو 2024, 15:28

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 4 - روما - ناقش وزير العدل كارو نورديو ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني ومسؤولون قضائيون آخرون يوم الجمعة إمكانية إنشاء "محكمة عليا" لمحاكمة القضاة الإيطاليين.

وتم مناقشة الهيئة الجديدة المقترحة التي ستحكم على قضاة المحاكمة والادعاء وهي إحدى الفرضيات فيما يتعلق بإصلاح العدالة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في قصر كيجي، بحضور ميلوني، والذي حضره وكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو. والوزير نورديو، ونائب وزير العدل فرانشيسكو باولو سيستو، ووكيلا الوزارة أوستيلاري ودلماسترو، ورئيسا لجان العدل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ سيرو ماشيو وجوليا بونجيورنو، وقادة العدالة في أحزاب يمين الوسط.

كان هناك أيضًا اتفاق على احتمال تقسيم المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة الحكم الذاتي للسلطة القضائية، إلى قسمين والمضي قدمًا في مسارات وظيفية منفصلة للقضاة والمدعين العامين، وهو حجر الزاوية في إصلاحات نورديو المقترحة.

من المؤكد أن التحركات المقترحة ستكون مثيرة للجدل وسيقاومها القضاة الإيطاليون. (أنسامد).

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