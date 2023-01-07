أكثر من ربع مليون زائر لموقع أثري في الريفيرا الإيطالية

(أنسامد) - يناير 7 - روما - استقبل الموقع الأثري "فيتوريال ديجلي إيتالياني" (ضريح الانتصارات الإيطالية)، الذي يقع في مدينة غاردوني ريفييرا الإيطالية، أكثر من ربع مليون زائر في عام 2022.



استقبل مجمع فيتوريال ديجلي إيتالياني، 267 ألف سائح العام الماضي، بزيادة بنسبة 49.9% مقارنة بعام 2021، عندما بلغت أعداد الزوار 179047 زائر.



وقال رئيس مؤسسة فيتوريال ديجلي إيتالياني، جيوردانو برونو جويري : بعد مواجهة أزمة تفشي وباء كورونا والتغلب عليها، سيواجه الموقع الأثري أيضًا زيادة الفواتير بأفضل الوسائل لجذب الزوار احتفالا بالذكرى 160 لميلاد الكاتب والشاعر الإيطالي غابرييل دانونزيو واختيار برجامو وبريشيا كعاصمة للثقافة، وذلك دون زيادة رسوم الدخول ولكن مع تقديم خدمات ومبادرات جديدة.



بمناسبة الذكرى 160 لميلاد غابرييل دانونزيو، سيتم إطلاق العديد من المبادرات في 11 مارس (اليوم الذي يسبق مولد دانونزيو). (أنسامد).



