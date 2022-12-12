إيطاليا:11 لوحة جدارية جديدة في تارانتو ضمن مشروع لفن الشارع

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - أنهى أحد عشر فنانًا من جميع أنحاء أوروبا العديد من اللوحات الجدارية التي تم تصميمها على واجهات المباني في العديد من أحياء مدينة تارانتو الإيطالية وضواحيها، وذلك ضمن النسخة الثالثة من مشروع Trust، الذي أتاح منذ عام 2020 لمدينة بوليا أن تكون على خريطة أهم المدن الأوروبية للفن العام.



واعتبارًا من هذا العام، أضافت مدينة تارانتو أحد عشر عملاً جديدًا إلى مجموعتها التي تُضاف إلى 22 عملاً موجودًا بالفعل. يتم تنفيذ وتنسيق مشروع Trust من قبل جمعيات Rublanum وMangrovie.



ويشارك في هذا المشروع نخبة من أبرز فناني الشارع من هولندا وإسبانيا وإيطاليا وأيرلندا وبلجيكا. ويتناول المشروع العديد من الموضوعات، مثل البيئة وتغير المناخ والتلوث والمستويات التجريدية والتصويرية والسريالية. (أنسامد).



