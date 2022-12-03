إيطاليا : معرض لأعمال جيورجيو موراندى في بولونيا

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - يستضيف متحف موراندى في مدينة بولونيا الإيطالية معرضا لأعمال الرسام والنحات الإيطالي جيورجيو موراندى في الفترة من 3 ديسمبر الجاري وحتى 26 فبراير القادم، ليتيح للجمهور مجموعة رائعة من أعمال موراندى من المجموعة الخاصة لأنطونيو وماتيلدي كاتانيزي.



يقدم المعرض 27 عملاً تنتمي إلى مجموعة نشأت من شغف أنطونيو وماتيلدي كاتانيزي، اللذان بدآ في شراء أول أعمال موراندي في الستينيات من القرن الماضي، مما يدل على ذوقهم الراقي في مدينة مثل ميلانو، والتي لعب معرض نوفيسينتو دورًا أساسيًا فيها في عالم الفن.



تقول ماريا كريستينا بانديرا، المؤرخة الفنية وعضو مجلس الإدارة واللجنة العلمية في مؤسسة روبرتو لونجي لدراسات تاريخ الفن : تمثل مجموعة كاتانيزي نموذجًا مصغرًا لفك رموز وفهم نشاط موراندي، وذلك بفضل عدد الأعمال في المجموعة التي تم إنشاؤها على مدار فترة زمنية تغطي جميع سنوات نشاط موراندي تقريبًا. (أنسامد).



