إيطاليا: إعادة فتح قصر ديامانتي بعد تطويره

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - بعد تنفيذ مشروع ضخم لترميم وإعادة تطوير قصر ديامانتي (Palazzo dei Diamanti) في مدينة فيرارا الإيطالية، سيفتح القصر أبوابه مجددا أمام الجمهور في 18 فبراير القادم، حيث سيستضيف معرضا لاثنين من أهم فناني عصر النهضة في فيرارا، وهما إركول دي روبرتي ولورينزو كوستا.



يقام المعرض برعاية فيتوريو صجاربي وميشيل دانييلي حتى 19 يونيو القادم، ضمن المرحلة الأولى من مشروع أكبر تحت شعار "عصر النهضة في فيرارا 1471-1598 من بورسو إلى ألفونسو الثاني ديستي".



وسيتناول المعرض الجوانب التاريخية والفنية للفترة ما بين نهضة المدينة إلى عصر الدوقية وانتقالها من سلالة ديستي إلى السيطرة المباشرة للدولة البابوية.



ومن المقرر عرض أكثر من مائة عمل فني قادم من مختلف المتاحف والمجموعات الفنية من جميع أنحاء العالم، ليقدم للجمهور فرصة فريدة لاكتشاف أو إعادة اكتشاف فن اثنين من أبرز فناني عصر النهضة الإيطالية.



سيتمكن الزوار من استكشاف حياة إركول دي روبرتي الفنية من خلال أكثر من عشرين عملاً من أعماله، وهو أكبر عدد تم تجميعه على الإطلاق، منذ بداياته وحتى نضجه الفني الكامل. (أنسامد).



